Gabon: publication des résultats d’admission et d’orientation des élèves des classes de 5ème année ce samedi 6 août

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale chargé de la formation civique, Valentin Mbouma a informé de la diffusion de la publication ce samedi 6 août 2022 des résultats d’admission et d’orientation des élèves des classes de 5ème année du primaire en classe de 6ème dans les lycées et collèges de l’enseignement secondaire général session 2022 sur les plateformes KEWA et XGEST. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, chargé de la formation civique, informe les élèves, les parents d’élèves et les enseignants que la publication des résultats des résultats d’admission et d’orientation des élèves des classes de 5ème année du primaire en classe de 6ème dans les lycées et collèges de l’enseignement secondaire général session 2022 aura lieu ce samedi 6 août 2022 à partir de 9 heures sur les plateformes « Kewa » et « XGest » mobilisées pour la circonstance.

Fait à Libreville le 03 août 2022

Le Secrétaire général, Valentin Mbouma. »