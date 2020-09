Gabon: protocole d’accord entre l’Agatour et TransAkanda pour la vulgarisation du tourisme

Le directeur général de l’Agence gabonaise de développement de la promotion du tourisme et de l’hôtellerie (Agatour) Christian Mbina, et le directeur général de l’entreprise de transport en commun TransAkanda, José Ngimangoal, ont signé ce jeudi 24 septembre 2020 un protocole d’accord. Un accord qui a pour objectif la promotion de la destination Gabon via la vulgarisation du tourisme local à travers notamment le City tour de Libreville.

« Mettre les bases de redynamisation du tourisme vers la destination Gabon », tel sont les propos du directeur général de la TransAkanda dès l’entame de son allocution. En effet, ce partenariat entre les deux entreprises, vient s’inscrire dans la vision de la politique du président Ali Bongo Ondimba de développer le secteur touristique et d’en faire un levier stratégique de divertissement de l’économie. Il vient en sus répondre à l’injonction du ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue à l’endroit des directions et des agences sous tutelle d’être plus créatifs.

Cela dit, l’Agatour étant l’un des principaux partenaires exécutifs du projet du City tour de Libreville, et TransAkanda le partenaire technique, ledit partenariat permettra entre autres de vulgariser le tourisme local en le rendant accessible à toutes les couches sociales du pays, de valoriser et promouvoir le City Tour de Libreville tout en réduisant les coûts de participation, jugé trop élevé par le public. Il permettra notamment aux Gabonais, ainsi qu’aux visiteurs d’apprendre l’histoire du Gabon.

Pour Christian Mbina, Directeur général de l’Agatour, c’est un partenariat bénéfique pour la promotion de la destination Gabon. « On rentre en partenariat avec TransAkanda qui mettra à la disposition de l’Agatour de bus qui vont être exploitables pour le City tour de Libreville. À partir de maintenant, on a la possibilité de découvrir l’histoire, l’âme de Libreville, de l’esclavage jusqu’aux indépendance », a-t-il indiqué.