Gabon: Privat Ngomo lance le «NewPower», pour la pleine souveraineté des États africains francophones

C’est le 20 août 2020 que le panafricaniste Privat Ngomo a mis officiellement sur orbite son mouvement souverainiste et anti-françafrique dénommé « The NewPower » ou le Nouveau Pouvoir. Un mouvement politique qui selon son fondateur a pour objectif d’œuvrer pour l’avènement d’une souveraineté entière et pleine des pays africains de l’espace francophone mais surtout les délivrer du joug françafricain.

Après 10 mois passé dans les geôles de la prison centrale de Libreville, la détermination du panafricaniste Privat Ngomo semble inébranlable. C’est du moins le sens à donner à sa dernière sortie qui a marqué le lancement de son nouveau mouvement politique. Un nouveau mouvement dans l’arène politique qui a pour objectif d’affranchir « le Gabon en particulier, et la sous-région d’Afrique centrale en général, de la manipulation politique françafricaine ».

Ce mouvement qui se réclame souverainiste et panafricain se veut non seulement associatif, politique mais aussi international car au–delà du Gabon, Privat Ngomo souhaite fédérer la jeunesse africaine. « Chaque génération a son combat, le nôtre est celui du recouvrement plein et entier de notre souveraineté pour être enfin maîtres du destin de notre pays ! », a déclaré Privat Ngomo lors de son discours.

Évoquant des grandes figures historiques africaines à l’exemple de Patrice Lumumba, Nyobé, Thomas Sankara, Pierre Mamboundou, Germain Mba, André Mba Obame ou encore Nelson Mandela, le fondateur de NewPower a invité l’ensemble des panafricanistes de l’Afrique centrale et les Gabonais à rejoindre son mouvement pour libérer « l’espace francophone du joug françafricain pour l’essor du Gabon en particulier, et de l’Afrique centrale en général ».