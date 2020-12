Gabon: Prisca Nlend Koho lance le mouvement Réseau des femmes leaders d’Afrique

La ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme Prisca Nlend Koho a procédé le vendredi 4 décembre 2020 au lancement officiel du réseau des Femmes leaders du Gabon. Une réponse au terme de laquelle un bureau a été constitué. Bureau qui sera présidé par Honorine Nze Biteghe, ancien membre du gouvernement.

C’est le vendredi 4 décembre 2020 dernier que la ministre des Affaires Sociales et des Droits de la femme a matérilisé la réponse concrète du Gabon à l’action lancée le 2 juin 2017 à New-York, par l’ONU-Femme. Ainsi donc Prisca Nlend Koho a procédé au lancement officiel du chapitre national du Gabon du Réseau des femmes leaders d’Afrique « African Women Leaders Networks » (AWLN).

Cette initiative pour le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femmes a pour but de « renforcer le rôle de leadership de la femme dans la transformation de l’Afrique conformément à l’agenda 2063 et au programme pour le développement durable », a-t-on pu lire. Le bureau qui sera présidé par Honorine Nze Biteghe, magistrate hors hiérarchie, ancienne ministre de la Promotion de la femme répond à cet objtectif.



L’action de ce bureau du Réseau des femmes leaders d’Afrique repose sur six priorités : «le leadership des femmes dans les questions de gouvernance, le processus de paix et de sécurité, les communautés rurales, les jeunes femmes leaders, l’accès des femmes au financement et la mobilisation sociale », a-t-on pu lire.