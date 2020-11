Gabon: Prisca Nlend Koho fait le bilan aux députés de l’exécution budgétaire de son département

La ministre des Affaires sociale et des Droits de la Femme était présente devant les membres de la représentation nationale pour faire le bilan de l’exécution budgetaire de l’année écoulée et pour présenter les prévisions budgétaires de l’exercice 2021 à venir. Globalement, Prisca Nlend Koho s’est montrée convaincante face aux députés à qui elle a demandé des moyens supplémentaires aux fins de mettre en place de façon efficiente, la politique sociale du président de la République.

La Ministre des Affaires sociales et des droits de la Femme a soumis le vendredi 30 octobre dernier pour examen et approbation des parlementaires de la chamre basse du Parlement les demandes de crédits budgétaires ainsi que les engagements de performance au titre de l’année 2021 pour la mission Prévoyance Sociale portée par Prisca Nlend Koho.

Devant les députés, celle qui a la lourde mission de traduire en actes la politique sociale du président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a exposé sur (3) points essentiels.

Il s’agissait en amont de faire la présentation des « données de l’exécution budgétaire au 31 octobre 2020, les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021(en augmentation de plus de 6 milliards 300 millions de FCFA), qui s’élèvent à plus de 52 milliards 566 millions de FCFA », puis en aval de dresser l’état des besoins supplémentaires entre autres pour « la mise en place de la Banque Nationale des Solidarités, adossée à la journée nationale de la solidarité, pour répondre à la problématique de l’aide d’urgence », a-t-on pu lire.

Enfin, Prisca Nlend Koho a assuré la représentation nationale de l’engagement qui est le sien et de son ministère à mettre en œuvre « la politique du gouvernement en matière de protection sociale et à renforcer les mécanismes de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la marginalisation des populations fragilisées par la pandémie de la Covid-19 ».