Gabon: Prisca Koho Nlend dévise avec Liliane Massala à Paris

Dans le cadre de ses activités, le ministre des Affaires sociales et des Droits de la Femme a été reçue à Paris par l’Ambassadeur de France le 23 novembre 2020 dernier. Une rencontre au cours de laquelle Prisca Koho Nlend et Liliane Massala ont abordé plusieurs questions dont la prise en charge des personnels diplomatiques.

De passage dans la capitale française où elle prenait part du 24 au 27 novembre, au lancement du Fonds de solidarité de la Francophonie le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend a fait halte à l’ambasse du Gabon à Paris où elle a été reçue par Liliane Massala.

L’occasion pour les deux personnalités gabonaises de se pencher sur plusieurs sujets en rapport avec leurs différentes fonctions comme « la nécessité d’une véritable politique de protection sociale et de prise en charge médicale des personnels diplomatiques »,a-t-on pu lire dans dans un communiqué de la Communication de la représentation diplomatique gabonaise.

Outre ce sujet particulièrement important, les deux personnalités se sont également penchées sur la question du « suivi des évacuations de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) et le retard des versements des pensions des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) des expatriés ou des Gabonais résidant en France », a-t-on pu lire.

Pour matérialiser toutes ces initiatives aux fins de consacrer leurs volontés, Prisca Koho Nlend et Liliane Massala ont évoqué l’idée d’une « convention entre les ministères des Affaires étrangères et des Affaires sociales, pour le profil des personnels du social nommés dans les ambassades et la nécessité pour ces deux départements de collaborer pour le financement de l’action sociale ».

La ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme a enfin rassuré son hote de ce qu’elle mettra à contribution son département ministériel aux fins de matérialiser l’ensemble des préoccupations soulevées.