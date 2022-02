Gabon: Prisca Koho lance le Progafed dans le Moyen-Ogooué

Ecouter cet article Ecouter cet article

La ministre des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend a procédé ce samedi 19 février 2022, au lancement officiel du Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneuriat digital (Progafed) à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué.

Simultanément avec la mission de la ministre des Affaires sociales et des Droits de la Femme, Prisca Koho Nlend, dans la ville de Ndjolé, trois formatrices du Programme gabonais de qualification des femmes en entrepreneuriat digital ont foulé le sol de ladite localité. Leur mission, initier et intéresser les femmes au digital en leur donnant les bases nécessaires pour se lancer dans l’entrepreneuriat.

De nombreuses femmes de Ndjolé, dans le département de l’Abanga-Bigné, dans le Moyen-Ogooué, ont pu être édifiées sur ce programme mis en place par le ministère chargé des Droits de la femme et qui ambitionne de former 10 000 femmes au digital d’ici à 2023. « Il a été question de motiver les femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat, de leur montrer l’importance du digital dans leur activité afin d’élargir le champ de leur clientèle, tout en les rendant totalement autonomes. Ensuite, nous avons recensé plusieurs femmes qui ont montré un intérêt certain pour le programme par leur désir de suivre notre formation; d’ailleurs nous avons formé quelques unes qui seront nos points focaux dans la ville de ndjolé », précisé Darlaine Koumba Tengo, une des formatrices.



Selon la ministre des Droits de la femme, l’idée poursuivie par ce programme « est née du refus de voir la crise sanitaire fragiliser davantage cette frange très active de la population. En ce sens, la survenue de la pandémie a représenté une opportunité d’intéresser les femmes à la connaissance et à la maîtrise de l’outil informatique, clef d’accès au monde connecté afin d’y garantir leur présence par l’activité économique qu’elles y déploient ».