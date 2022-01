Gabon: Prisca Koho en soutien aux personnes vivant avec un handicap

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le prolongement de la journée internationale de la solidarité humaine, le ministère des Affaires sociales et des Droits de la Femme, a organisé, ce vendredi 31 decembre 2021, une série d’activités en faveur des personnes vivant avec un handicap a été organisée dans le Grand Libreville. Occasion pour Roger Mikala et Victoire Amogho Matope respectivement secrétaire général du ministre et directrice du cabinet de porter haut le message de Prisca Koho Nlend.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions régaliennes, Prisca Koho Nlend a commis une équipe de son département ministériel dans plusieurs centres sociaux du Grand Libreville. En effet, Roger Mikala et Victoire Amogho Matope y ont procédé à la distribution des denrées alimentaires et des produits d’hygiène le vendredi 31 décembre 2021.

Du centre pour personnes handicapées de Nkembo au Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’angondjé (CAPDES) en passant par l’Ecole nationale pour enfants déficients auditifs (ENEDA) de Nzeng ayong, les pensionnaires ont retrouvé le sourire. Composés de produits de première nécessité notamment des sacs de riz, de cartons de volaille, de cartons de céréales, de produits laitiers et de produits d’hygiène, lesdits kits ont été remis aux responsables des différents sites afin de leur permettre de communier pendant la saint sylvestre.



Une action qui n’a pas laissé indifférents les bénéficiaires. « Le site de Nkembo vous remercie et remercie madame le ministre pour le geste de ce soir, nous permettant d’avoir quelque chose, comme si, elle savait que dans beaucoup de nos maisons, il n’y avait rien. Nous bénissons ce jour » a indiqué Hugues Rengouandia, le secrétaire général de l’association nationale des personnes handicapées du Gabon.

Esther Kengue

Stagiaire