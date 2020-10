Gabon: Prisca koho à pied d’oeuvre pour la redynamisation des structures de base des Affaires sociales

Ce lundi 26 octobre 2020 la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme a poursuivi les différents échanges qui ont lieu depuis quelsques jours avec les collaborateurs des services de base de son département ministériel. L’objectif pour Prisca Koho Nlend est de mettre en place une redynamisation des structures de base des Affaires sociales afin que ces dernières puissent travailler et offrir des solutions idoines aux populations devant bénéficier des appuis sociaux proposés par l’administration centrale.

C’est en compagnie des responsables des différents centres sociaux, des crèches du Grand Libreville à savoir Akanda, Owendo et Ntoum y compris ceux de la capitale que la ministre des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend a fait le diagnostic des problèmes récurrents rencontrés par les structures de base des Affaires sociales.

Au terme d’un échange fructueux entre la ministre de tutelle et les collaborateurs dudit ministre en charge de la gestion et de l’amélioration des services de base, la ministre a révélé l’existence des « difficultés d’ordre structurel et d’ordre fonctionnel ». Difficultés qui seront l’objet de correction par la mise en place « Des mécanismes ayant pour objet de pallier lesdits manquements. Ce, afin de permettre aux agents de faire leur travail dans de meilleures conditions », a-t-elle indiqué.

Les échanges se sont poursuivis avec l’Inspection générale des Affaires et sociales et le personnel de l’École nationale des déficients auditifs (ENEDA). Prisca Koho Nlend a annoncé que le Gouvernement entend « faire bénéficier aux Gabonais économiquement faibles la politique sociale orchestrée par la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda sur les hautes instructions du Président de la République Ali Bongo Ondimba ».