Gabon: pris en flagrant délit de vol d’eau à Dragages

Un compatriote, la quarantaine révolue a été pris en flagrant délit de vol d’eau au compteur dans une concession à Dragages dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville. Le propriétaire dudit compteur visiblement remonté aurait même décidé de traduire en justice celui qui serait entré chez autrui pour remplir ses 3 bidons de 20 litres sans autorisation préalable.

La pénurie d’eau dans le Grand Libreville occasionne plusieurs dérapages de la part des populations. Si certains s’évertuent à défoncer des compteurs d’eau sur les voies publiques pour s’y ressourcer nuitamment, d’autres seraient plus téméraires en pénétrant les domiciles d’autrui. C’est à cet acte déviant que ce serait livré un compatriote parti chercher de l’eau pour sa famille.

Arrivé au lieu d’approvisionnement habituel, ce dernier n’aurait finalement pas eu gain de cause. Étant donné qu’une coupure s’était invitée. Dans l’embarras, cet homme aurait aperçu un robinet où l’eau coulait abondamment et ce, sans interruption. Persuadé d’être à l’abri des regards, vu l’heure avancée, il se serait introduit doucement. Ce dernier sera cueilli alors qu’il était en train de remplir ses 3 bidons de 20 litres.



C’est le propriétaire des lieux et du compteur exploité clandestinement qui l’aurait pris la main dans le sac. Enfin, « le bidon collé au robinet ». Peu importe l’expression qui s’y colle, une chose est d’ores et déjà sûre c’est que le mis en cause , qui a pris ses jambes à son cou, pourrait subir les affres de la justice. Et ce, d’autant plus que le propriétaire n’entend pas s’arrêter à de simples mises en garde. Il aurait déposé plainte contre X au commissariat de la localité.