Gabon: prétextant les accords avec la France, Lambert Noël Matha interdit la marche de Gérard Ella Nguema

Annoncé pour le 24 mai prochain, la marche pacifique du président du Front patriotique gabonais (FPG), Gérard Ella Nguema pour demander le départ des Éléments français au Gabon, n’aura finalement pas lieu. Et pour cause, le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha a, dans un courrier, opposé une fin de non–recevoir de cette requête, prétextant l’existence d’accords de coopération entre le Gabon et la France.

En effet, c’est par le biais d’une correspondance adressée le 6 mai 2022, à l’ambassadeur de France au Gabon que le leader Front patriotique gabonais avait annoncé l’organisation de cette manifestation. S’il expliquait que cette démarche n’était en rien une manifestation anti-française, Gérard Ella Nguema a expliqué qu’elle procédait simplement du patriotisme.

Une position que le gouvernement n’a semble-t-il pas partagée. Dans son courrier référencé n°00417/MI/SG/MB, le ministre de l’Intérieur a purement et simplement déconseillé la tenue de cette marche pacifique. Pour justifier son refus, Lambert Noël Matha évoque curieusement les relations bilatérales qui existeraient entre le Gabon et la France.



« Il me plaît de vous rappeler que le Gabon, pays souverain, a ratifié un certain nombre d’accords avec la France, notamment les accords de coopération et de défense, toutes choses dont vous saurez vous arroger la latitude de dénoncer dans le but de mettre à mal les excellents rapports qu’entretient notre pays avec la France », indique le ministre de l’Intérieur.