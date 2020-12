Gabon: prestation de serment de 32 avocats stagiaires

C’est ce mardi 29 décembre 2020 que s’est tenue l’audience solennelle de prestation de serment de 32 avocats stagiaires. Une cérémonie de prestation de serment qui constitue un ouf de soulagement pour ces nouveaux membres du Barreau du Gabon après plusieurs reports à la suite d’une saisine de Me Gisèle Eyué Bekale au mois d’octobre puis d’une dizaine d’avocats avec à leur tête Me Pierre Akumbu M’Oluna et Me Justin Taty.

Présidé par le premier président de la Cour de cassation Julienne Olga Nzamba Massounga ép. Tchikaya, cette cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde judiciaire notamment l’Inspecteur général des services judiciaires, le président du Conseil d’Etat René Aboghe Ella et des présidents des différentes juridictions judiciaires.

Après une brève introduction des impétrants par le premier président de la Haute juridiction, le ministère public a tenu à leur rappeler le sens et la valeur de leur serment et surtout l’obligation de le respecter scrupuleusement. C’est donc la main droite levée que les avocats stagiaires ont prononcé la phrase rituelle de prestation de serment.

Une prestation qui est l’aboutissement d’un peu plus de 10 ans d’attente et qui n’a pas manqué d’être saluée par le Bâtonnier Lubin Ntoutoume avant d’appeler les nouveaux avocats à faire leur devoir et « à éviter et à contourner les autres embûches qui vont caractériser votre chemin, afin de terminer sans trébucher, votre stage qui débute aujourd’hui ».