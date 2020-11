Gabon: prestation de serment de 16 juges consulaires

C’est devant la Cour d’appel de Libreville qu’a eu lieu, le vendredi 13 novembre dernier, la cérémonie de prestation de serment de 16 juges consulaires devant siéger au tribunal du commerce. Les juges titulaires et leurs six adjoints se sont engagés à remplir fidèlement les fonctions qui leurs sont confiées et à garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire avec dignité et loyauté.

Annoncée depuis belle lurette, la prestation de serment des 16 nouveaux juges consulaires qui vont garnir les effectifs du Tribunal du Commerce de Libreville s’est bel et bien déroulée le vendredi 13 novembre 2020 au sein de la Cour d’appel de Libreville. Occasion pour le procureur général Romaine Makwasa de les exhorter à se préserver de salir l’image de la qualité de juge. « Soyez des juges dignes, de probité et tenus au respect du secret professionnel », a-t-elle déclaré.

Même son de cloche de la part de la présidente de la Cour d’appel de Libreville, Sophie Ambounda Fassa qui s’est dite honorée d’avoir reçu le serment des 16 juges consulaires et de les avoir installés. En réaction, les nouveaux élus n’ont pas caché leur joie de désormais être au cœur de la résolution des litiges liés à l’activité économique notamment le commerce. Une tâche difficile qui requiert un savoir-faire et un savoir-être complets.

A ce propos, Ernest Akendengué-Tewelyo, un des 10 juges consulaires titulaires s’est engagé au nom de ses pairs à tenir la dragée haute dans ce nouveau défi. « En dépit du contexte économique difficile, nous saurons jouer notre partition aux côtés des juges professionnels afin que les décisions rendues soient les plus impartiales possibles », a-t-il conclu. Place donc aux actes pour le bien des commerçants qui devraient observer un dynamisme nouveau dans le traitement de leurs dossiers.