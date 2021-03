Gabon: présent à la 38e conférence ministérielle de la CONFEJES, Franck Nguema appelle au renforcement des acquis

Présent par visioconférence le 26 février dernier, à la 38ème session ministérielle de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports ayant le Français en partage (Confejes), Franck Nguema a aux côtés de ses pairs, « tracer le cap des deux années à venir ». Entre renforcement de la bonne gouvernance et opérationnalisation de programmes de coopération pour la jeunesse et les sports, le membre du gouvernement et ses homologues, ont réaffirmé leur ambition « d’aider cette jeunesse ».

Comme le veut la tradition, les ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie se sont réunis du 23 au 27 février 2021 à Ouagadougou dans le cadre de la 38ème session ministérielle de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports ayant le Français en partage (Confejes). Représentant le Gabon qui a été au cœur du processus de création de cet organe en 1969, Franck Nguema, ministre de la jeunesse et des Sports, a notamment réaffirmé aux côtés de ses pairs cette ambition « d’aider la jeunesse ».

En effet, dans la droite ligne de leur volonté de « tracer le cap des deux années à venir », les responsables de la Confejes se sont accordés sur les différents programmes à mettre en œuvre en dépit d’un contexte délicat. Contexte qui, on le rappelle, fait planer de nombreux risques à la fois sociaux et économiques sur la jeunesse. Entre concours de la meilleure jeune entreprise de l’année et volonté d’accroître la cohésion sociale, la Confejes entend donc développer un peu plus « la vie associative ».

Au cours d’une réunion qui a également permis d’adopter les rapports financiers et d’activités 2020, et d’entériner la nomination du nouveau Secrétaire général de l’institution suite au décès du Secrétaire général Bouramah Ali Harouna le 3 août 2020, Franck Nguema n’a pas manqué de rappeler les efforts du Gabon en faveur de la jeunesse. Efforts concrétisés par « l’adoption d’une loi portant sur la politique nationale du sport et l’éducation physique, dont la pratique est consacrée comme droit citoyen par la Constitution ».

Avec la réforme institutionnelle du Conseil national de la jeunesse (CNJ) en perspective comme prescrit dans la charte nationale de la jeunesse, le Gabon entend donc « permettre aux jeunes de disposer d’un organe représentatif et consultatif à travers lequel ils pourront mieux échanger, faire des propositions, initier des études et évaluations des politiques publiques les concernant » comme l’a rappelé Franck Nguema. A noter qu’à l’issue de cette rencontre, Louisette Renée Thobi Etame-Ndedi a été nommée secrétaire générale de la Confejes.