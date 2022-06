Gabon: près d’une centaine de cas actifs Covid-19  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) dans son bilan épidémiologique rendu public ce vendredi 10 juin 2022 a dénombré 85 cas actifs sur l’ensemble du territoire. Ces cas ont été recensés entre le mercredi 1er juin et le mercredi 8 juin 2022, alors qu’il y a quelque temps, le pays ne comptabilisait que 27 cas actifs.

Le Gabon connaît une hausse constante des cas actifs au covid-19 depuis la dernière semaine du mois de mai. Alors qu’on en recensait encore 27 cas actifs il y a une dizaine de jours. Il en ressort ces 7 derniers jours, 85 nouveaux cas positifs à la covid ont été enregistrés, sur 1060 tests réalisés soit un taux de positivité de 3,2%.

Ces nouvelles données compilées par le Copil-Coronavirus démontrent bien que le coronavirus est toujours présent dans notre pays. Les cas de contamination dans les provinces de l’Estuaire et de l’Ogooué-Maritime restent à la hausse. Libreville, principal cluster de l’épidémie, comptabilise 32 nouveaux cas actifs, elle est suivie de loin par l’Ogooué-Maritime qui totalise 2 cas actifs. Les autres provinces quant à elles demeurent au vert selon la cartographie des cas actifs et ne comptent plus aucun cas actif à la covid-19 à ce jour.

Selon le nouveau point épidémiologique du Copil-Coronavirus, sur 1 598 933 tests réalisés, le Gabon a enregistré 47 711 cas positifs, dont 85 cas actifs avec 47 322 guérisons et 304 décès .Pour rappel, il est important de toujours respecter et appliquer les mesures barrières afin de se protéger contre la Covid-19.