Gabon: près de 90 milliards de FCFA du FMI pour «renforcer le système de santé»

Exclu de « l’allégement immédiat du service de la dette » approuvé par le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) en avril dernier, épinglé, le Gabon semble toujours bénéficier des faveurs de l’institution de Bretton Woods. Ainsi, après avoir reçu un prêt de 147 millions de dollars (88 milliards de FCFA) en avril, le Gabon vient de recevoir une autre enveloppe de près de 90 milliards de FCFA pour « l’aider à renforcer son système de santé et à soutenir ménages et entreprises pendant la pandémie de Covid-19 ».

C’est ce qui ressort du communiqué du conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) rendu public ce vendredi 31 juillet au soir. Alors que le Gabon avait une nouvelle fois sollicité le bailleur de fonds pour un appui en cette période de crise qui perdure, celle-ci vient de répondre favorablement en approuvant un décaissement de 152,61 millions de dollars soit près de 90 milliards de FCFA pour le Gabon au titre de l’instrument de financement rapide (IFR).

En effet, censé « aider à renforcer son système de santé », et surtout « soutenir ménages et entreprises pendant la pandémie de Covid-19 », ce décaissement vient à point nommé pour le Gabon. Il devrait notamment l’aider à répondre aux besoins urgents de financement de sa balance des paiements qui découlent de la pandémie de Covid-19 tout en atténuant les chocs sur les termes de l’échange et de la chute des prix du pétrole.

Tout juste un mois après avoir reçu près de 66 milliards de FCFA de la Banque africaine de développement (BAD) et donc trois mois après le dernier décaissement du FMI, le Gabon reçoit donc une nouvelle aide d’urgence de l’institution qui porte le total à 299,61 millions de dollars soit un peu moins de 180 milliards de FCFA.

A noter qu’à l’issue des débats du conseil d’administration, le directeur général adjoint et président Mitsuhiro Furusawa, a souligné que « les administrateurs prennent acte des progrès réalisés par les autorités dans la mise en œuvre de mesures immédiates visant à limiter la propagation du virus et à en atténuer les répercussions sociales et économiques ».