Gabon: près de 850 prises en charge gratuites par le Samu Social a Bakoumba

Fidèle à son engagement social envers les populations défavorisées, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais est à pied d’œuvre pour offrir des soins aux populations de Franceville, dans la province du Haut-ogooué. En effet, entre le vendredi 13 et le samedi 14 mai dernier, ce sont 844 personnes qui ont bénéficié d’une prise en charge médicale et ce, gratuitement.

C’est dans la continuité de sa campagne médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais (SAMU) a volé au secours des populations défavorisées de Bakoumba dans la province du Haut-Ogooué durant les journées du vendredi 13 et samedi 14 mai 2022. Une descente sur le terrain qui a vu la présence d’équipes de médecins et aide-soignants bénévoles, le tout coordonné par le Dr. Wenceslas Yaba, responsable de ladite structure.

Une action humanitaire en plus de ces hommes et femmes qui ont décidé de braver les obstacles pour redonner le sourire à ces personnes désespérées car ne pouvant se soigner avec les moyens financiers dont elles disposent. Au total, ce sont 844 riverains qui ont été pris en charge médicalement en seulement 24 heures. En médecine générale, on recense 168 patients, 21 consultations prénatales, 57 patients en ophtalmologie et 35 en chirurgie dont 27 circoncisions, 3 pansements et 2 lipectomie.A cela s’ajoutent 155 patients en pédiatrie, 45 en gynécologie dont 28 échographies, 87 patients en médecine dentaire dont 55 extractions, 28 en mésothérapie et 283 USSP.

Identifié comme un instrument de paix sociale, le Service d’aide médicale d’urgence gabonais, sous la coordination du Dr. Wenceslas Yaba, s’est avéré être un véritable soutien au gouvernement dans la prise en charge médicale des Gabonais, notamment les personnes à faibles revenus et celles vivant dans les zones reculées.

