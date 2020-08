Gabon: près de 800 élèves inscrits avec de faux bulletins interdits de passer le baccalauréat

La décision parvenue à Gabon Media Time rendue publique par le ministère en charge de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur faisant état du démantèlement d’un réseau de trafic de faux bulletins de notes mettant en outre en cause des chefs d’établissement ayant procédé à des inscriptions sur la base desdits documents ont abouti à plusieurs sanctions. Excepté les 24 chefs d’établissement suspendus 5 ans, 798 autres élèves ayant produit ces faux bulletins ont été interdits de passer le baccalauréat.

C’est par le biais d’une décision portant sanction des établissements ayant produit de faux bulletins, chef d’établissement, enseignants, personnels administratifs et élèves de classe de terminale ayant procédé à des inscriptions non conformes à la réglementation en vigueur que le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, sous la houlette du Pr. Patrick Mouguiama Daouda a décidé de sanctionner plus de 700 élèves impliqués dans ce vaste scandale.

A l’instar des 24 chefs d’établissement suspendus de leurs fonctions pour fraude, des enseignants interdits de toute participation à l’organisation et au déroulement de tous examens, des établissements privés producteurs de faux bulletins et des établissements privés ayant inscrit des élèves sur la base de faux bulletins, la note produite par le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur interdit également plusieurs centaines d’élèves de participer au baccalauréat prévu démarrer le 20 août prochain.