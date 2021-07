Gabon: près de 80% de réussite au BEPC 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 23 juillet 2021 les candidats au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session 2021 ont été fixés sur leur sort. Ainsi, sur un total de 40 573 candidats inscrits, 30 557 soit un pourcentage de réussite de 79,39%.

C’est à l’issue des délibérations intervenues ce 23 juillet 2021 via les sites www.xgestedu.com et http://www.kewa.gouv.ga mis à disposition par le ministère de l’Education nationale, en raison du contexte marqué par la pandémie, que les 40 573 candidats ont pu découvrir leurs résultats. Ainsi, 30 557 candidats ont décroché le précieux sésame et obtenu leur Bepc, soit un taux de réussite de 79,39%.

Il faut souligner que les résultats de cette session enregistrent une augmentation considérable du nombre d’admis par rapport à ceux de l’année précédente qui eux étaient de 18 172 seulement. Le pourcentage de réussite n’est autre que la compilation des résultats obtenus par centre et établissement scolaire. Pour la plupart, ils fluctuent. Un changement qui peut s’expliquer par le fait que cette année n’a pas fait l’objet de nombreuses perturbations dans le secteur de l’Éducation nationale comparée aux années précédentes où, de nombreuses grèves avaient été enregistrées. On compte 10 016 élèves ajournés, soit un taux de de 26,025 % de l’effectif total. Au terme de la publication et la consultation des résultats par les parents et les apprenants, ces derniers peuvent désormais pousser un ouf de soulagement et profiter pleinement des vacances scolaires en attendant la rentrée prochaine.