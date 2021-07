Gabon: près de 6500 milliards de FCFA de dettes cumulées au premier trimestre 2021

Établie à fin décembre 2020 à 6264,9 milliards de FCFA, en hausse de 17,2% par rapport à la même période en 2019, la dette publique gabonaise a connu une nouvelle augmentation au terme des trois premiers mois de l’exercice en cours. Comme le révèle la note de conjoncture sectorielle élaborée par les services de la direction générale de l’économie, celle-ci affiche désormais 6426,4 milliards de FCFA, soit son plus haut niveau de l’histoire.

En dépit de sa volonté « d’enrayer la spirale de déficit et d’endettement » dans laquelle le pays se trouve plongé depuis une décennie, le gouvernement gabonais n’a jusque-là pas su développer de nouveaux mécanismes visant à la restructurer. Loin s’en faut. Celle-ci atteint désormais des sommets historiques, comme en témoigne la dernière note de conjoncture sectorielle élaborée par les services de la direction générale de l’économie.

En effet, établie à fin décembre 2020 à 6264,9 milliards de FCFA en hausse de 17,2% par rapport à la même période en 2019, l’encours de la dette publique gabonaise a atteint au terme des trois premiers mois de l’exercice en cours, près de 6500 milliards de FCFA. Un montant en hausse de 14,6% en glissement annuel, étant donné que ce stock cumulé de dette publique affichait 5607 milliards de FCFA à la même période en 2020.

Imputable à la hausse de 45,7% de la dette intérieure (qui affiche 2295 milliards à fin mars 2021 contre 1575,4 milliards un an plus tôt) compte tenu notamment d’une hausse de près de 150% des moratoires bancaires (544,2 milliards de FCFA à fin mars 2021), cette hausse du niveau d’endettement traduit une nouvelle fois la faiblesse de l’outil de planification et de programmation budgétaire. Un outil qui d’ailleurs, révèle que sur la même période, les salaires ont augmenté de 3% à 172,6 milliards de FCFA.