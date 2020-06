Gabon: près de 53 milliards de chiffre d’affaires pour la SEEG au premier trimestre

C’est ce qui ressort d’une enquête de la direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (DGEPF), contenue dans la note de conjoncture sectorielle à fin mars 2020. Porté notamment par une hausse de la production totale d’électricité de plus de 4%, le chiffre d’affaires cumulé s’est globalement apprécié de près de 2%.

Bien qu’au coeur de la stratégie de riposte de la Covid-19 notamment à travers la mesure de gratuité de l’eau potable et de l’électricité qui a déjà globalement bénéficié à plus de 560000 clients selon les chiffres officiels, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) n’en demeure pas moins une entreprise censée générer des flux de trésorerie.

Ainsi, comme le révèle une enquête de la direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (DGEPF) contenue dans la note de conjoncture sectorielle à fin mars 2020, celle-ci a réalisé des chiffres globalement satisfaisants. En effet, pour ce qui est de la branche électricité, la production nette s’est accrue de 4,1% à 637 Gwh contre 612 Gwh un an plus tôt, entraînant une hausse de 1,3% à 46,6 milliards de FCFA du chiffre d’affaires.

Pour ce qui est de la branche eau, la production s’est stabilisée à 29,6 millions de m3 au premier trimestre. Une situation qui s’explique par l’arrivée à saturation des capacités de production notamment à Libreville. En conséquence, le chiffre d’affaires s’est accru de 2,9%, passant de 6,210 milliards de FCFA contre 6,392 milliards de FCFA.

Néanmoins, malgré cette hausse constatée du chiffre d’affaires de la SEEG au premier trimestre 2020, force est de constater que la qualité de l’eau potable et la desserte en électricité restent une réelle problématique. A noter que le volume d’électricité facturé hors cession s’est accru de 3,2% à 454 GWh, quand les ventes hors cession d’eau potable ont augmenté de 3,2% à 16,5 millions de m3.