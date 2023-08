Gabon : près de 51 milliards de FCFA engagés par l’AFD pour 11 projets en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la Direction régionale Afrique centrale (DRAC) du groupe Agence française de développement (AFD) dans son bilan de l’année 2023/ En effet, cette institution financière a consacré une enveloppe de 76,6 millions d’euros, soit près de 51 milliards de FCFA en 2022 pour le compte du Gabon. Un montant qui a servi pour l’exécution de 11 projets dans l’éducation, l’accès à la santé, voire la protection de la biodiversité.

Conformément à l’exécution de ses projets et interventions en Afrique centrale, l’Agence française de développement vient de rendre public son rapport d’activités pour l’année 2022. Il en ressort que le Gabon a bénéficié d’une enveloppe de 50,161 milliards de FCFA au titre d’aide publique au développement.

11 projets pour accompagner la politique publique de développement du Gabon

Selon son bilan en Afrique centrale 2022, l’AFD a accompagné le Gabon dans plusieurs projets notamment dans le secteur éducatif ou de la santé. « Les engagements de l’AFD en 2022 ont permis de réaliser des projets dans le secteur de l’éducation et de l’enseignement technique, dans une perspective de transformation sociale », indique la Direction régionale Afrique centrale (DRAC) du groupe Agence française de développement.

En effet, en matière d’éducation, l’AFD accompagne le ministère de l’Éducation avec le projet d’investissement dans le secteur éducatif (PISE) visant à réduire le déficit en infrastructures scolaires par la construction de 500 nouvelles salles de classe (primaires et collèges). Elle est également engagée dans la réhabilitation de centres médicaux à Libreville,la réhabilitation de 12 hôpitaux départementaux. Par ailleurs, l’AFD accompagne l’Etat gabonais dans la réhabilitation du Transgabonais via la Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG).

L’AFD pour une poursuite des efforts en Afrique centrale

C’est l’ambition de l’Agence française de développement, de continuer à soutenir les politiques publiques des États de l’Afrique centrale. C’est pourquoi, elle a consacré pas moins de 480 millions d’euros pour les projets en Afrique centrale en 2022. Cet accompagnement financier était en hausse de 31,6 millions d’euros par rapport à 2021.

Au total en Afrique centrale, l’AFD a apporté son appui à 48 projets concernant les secteurs de la sécurité alimentaire, le développement urbain, l’éducation et la formation. Le Cameroun est en tête avec 198,1 millions d’euros pour 55 projets, suivi de la RDC avec 158,2 millions d’euros et 42 projets, du Congo avec 97,8 millions d’euros et 27 projets en réalisation, le Gabon 76,6 millions d’euros contre 11 projets, et la République centrafricaine 17,5 millions d’euros.