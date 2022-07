Gabon: près de 500 cas actifs Covid-19, le Copil va-t-il opter pour un confinement ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 08 juillet 2022 le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a rendu public le bilan de la situation épidémiologique du 30 au 6 juillet 2022. Des chiffres qui laissent entrevoir une nouvelle flambée du nombre de cas positifs au covid-19 mais surtout une remontée inquiétante du nombre de cas actifs qui se situe à près 500 sur la période indiquée.

Faut-il craindre une nouvelle mesure portant confinement des populations? C’est la question qui taraude les esprits depuis un peu plus de deux semaines face à la hausse pour le moins significative du nombre de contaminations au covid-19. En effet, en un peu moins de deux semaines, le nombre de cas actifs à quasiment doublé.

Si sur période du 23 au 29 juin 2022, le copil indiquait avoir enregistré 281 cas actifs, du 30 juin au 06 juillet, ce sont 461 cas actifs qui ont été enregistrés par le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus. A noter que les provinces accumulant le nombre de cas le plus important restent l’Estuaire avec 312 cas et l’Ogooué-Maritime qui compte 127 cas actifs.



Des chiffres qui ont de quoi susciter des craintes auprès des populations surtout que cette flambée de cas coïncide curieusement avec la multiplication de maladies saisonnières telles que la grippe, la toux ou encore le paludisme dont les symptômes peuvent s’apparenter à ceux du covid-19. De quoi susciter des interrogations sur les mesures que pourrait prendre le copil dont la coordination est assurée par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. L’une des plus extrêmes étant sans aucun doute le confinement.

