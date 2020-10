Gabon: près de 5 milliards de pertes pour les opérateurs de téléphonie au premier semestre

Alors que l’on s’attendait à une hausse vertigineuse des chiffres du secteur des télécommunications du fait notamment des mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 et à l’avènement de nouveaux modes de fonctionnement comme le télétravail, il n’en a rien été. Comme le révèle la dernière note de conjoncture sectorielle de la DGEPF, hormis le nombre d’abonnées au téléphone fixe et à l’internet qui ont affiché une hausse, les autres indicateurs du secteur ont plongé notamment le chiffre d’affaires.

C’est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture sectorielle élaborée par les services de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgpef). Alors que les principaux secteurs de l’économie ont su consolider leurs performances comme le révèlent bon nombre d’indicateurs, le secteur des télécommunications s’est quant à lui replié.

En effet, en dépit d’une hausse de 11,9% du nombre d’abonnés ADSL + FTTH, et de 6,3% du nombre d’abonnés au téléphone fixe, le chiffre d’affaires s’est contracté de 4,5% passant de 109,213 milliards de FCFA à fin juin 2019, à 104, 248 milliards de FCFA à fin juin 2020. Fruit de la baisse du nombre d’abonnés au mobile (-7,8%) et du nombre d’abonnés Data mobile (-7,4%) cette baisse du chiffre d’affaires souligne également les coûts prohibitifs opérés par certains opérateurs.

Accusant donc près de 5 milliards de FCFA de pertes sur la période juin 2019-juin 2020, les opérateurs sont dans le dur. Néanmoins, le secteur demeure l’un des plus compétitifs de l’économie gabonaise puisqu’avec plus de 104 milliards de FCFA, il dispose d’un chiffre d’affaires plus élevé que l’activité du transport ferroviaire qui sur la même période affiche un peu plus de 43 milliards de FCFA.