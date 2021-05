Gabon: près de 40% de la population est hypertendue

C’est ce que révèle le Dr. Carol Fadilath Yekini, cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) qui s’exprimait au cours d’un entretien accordé au site Gabonactu dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre l’hypertension artérielle célébrée chaque 17 mai. En effet, cette dernière a relevé que près de 40% de la population gabonaise souffrait d’hypertension.

Si ce lundi 17 mai 2021, le monde célébrait la journée mondiale de l’hypertension artérielle (HTA), elle a permis à cette spécialiste en cardiologie de revenir sur la question de cette maladie dite « tueuse silencieuse ». D’après elle, 30 à 40% de la population gabonaise est hypertendue. Des chiffres qui donnent matière à réfléchir.

Touchant près de 1,13 milliard de personnes dans le monde, l’Hypertension artérielle est l’ augmentation de la pression sanguine à l’intérieur des vaisseaux. Si jusqu’à présent, elle était considérée comme une affection touchant essentiellement les personnes âgées de 60 à 70 ans, ces dernières années, la tendance semble se renverser. Elle touche dorénavant même les jeunes personnes entre 20 et 30 ans voire moins.

Souvent issue de l’hérédité, de la sédentarité ou d’une hygiène de vie malsaine, l’hypertension artérielle s’accommode au surpoids (l’obésité), au diabète et au tabagisme qui eux aussi frappent de plus en plus la jeunesse. Ce qui fréquemment entraîne les Accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou encore les crises cardiaques.

À l’issue de cet entretien, le Dr. Carol Fadilath Yekini n’a d’ailleurs pas manqué de donner quelques conseils aux populations. « Consommez moins salé, moins sucré, moins de boissons gazeuses, et pratiquez une activité physique régulière », a-t-elle indiqué. Avant de renchérir, « nous consommons trop de sel au Gabon, on en consomme trop », s’est-elle indignée.