Gabon: près de 350 entreprises convoquées par la CNSS pour des impayés de cotisations

C’est ce qui ressort d’un communiqué de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) paru ce mercredi 27 janvier dans les colonnes du quotidien L’Union. Face aux nombreux cas d’impayés touchant notamment près de 350 entreprises, l’organisme privé chargé d’assurer la gestion du régime de sécurité sociale, a décidé de les convoquer.

Si la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est engluée depuis quelques années dans une crise de trésorerie qui peine à être résorbée, c’est en grande partie parce qu’elle peine à assurer le recouvrement de ses créances. Pour preuve, dans un communiqué de la direction générale paru ce mercredi 27 janvier, c’est une liste exhaustive de près de 350 entreprises qui a été présentée.

En effet, ayant accumulé des arriérés de paiement de cotisations sociales, ces entreprises de divers secteurs d’activités parmi lesquelles on retrouve notamment l’un des leaders du secteur aérien gabonais Afrijet, viennent d’être convoquées dans le cadre de la certification de leurs créances et invitées à se présenter auprès de la direction du recouvrement et du contentieux.

Déjà coupables pour certaines d’entre elles, d’accumulation d’impayés sur l’exercice 2019, ces 350 entreprises qui sont notamment réparties dans les secteurs des BTP et des services, constituent un énorme manque à gagner pour une CNSS qui offre de moins en moins de garanties et de sécurité aux futurs retraités.