Gabon: près de 3,4 millions dépensés chaque minute en 2019

Malgré le fait que la sous-région Afrique centrale a enregistré en 2019 un niveau de croissance identique à 2018, restant en deçà de la moyenne africaine qui est de 3,2 %, certains pays à l’image du Gabon ont vu leurs dépenses augmenter. Comme le souligne le rapport d’exécution budgétaire élaboré par les services du ministères du Budget et des Comptes publics, celles-ci se sont établies à 1 749,8 milliards de FCFA soit un peu moins de 3,4 millions de FCFA…par minute en 2019.

A fin décembre 2019, l’exécution des dépenses du budget général de l’Etat a atteint la bagatelle de 1 749,8 milliards de FCFA comme le souligne le rapport d’exécution budgétaire au quatrième trimestre élaboré par la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques (DGBFip). Ce chiffre, qui révèle une hausse d’un peu plus de 2%, révèle par ailleurs qu’en 2019 le gouvernement a dépensé pas moins de 3,4 millions de FCFA…par minute.

En effet, malgré les discours de l’exécutif prônant « discipline budgétaire » et « rigueur dans l’exécution des dépenses », celles-ci ont une nouvelle fois croulé sous le poids d’ostensibles dépenses de personnel établies à 690,2 milliards de FCFA contre une prévision de 672,7 milliards de FCFA, mais également des dépenses de biens et services ordonnancées à plus de 96% pour un montant de 277,5 milliards de FCFA.

Au final, ce sont près de 1800 milliards de FCFA qui ont été dépensés en 2019 dont près de 40% pour une masse salariale toujours aussi exorbitante. A noter que les dépenses d’investissements représentent 275,9 milliards de FCFA, soit à peine 40% de la masse salariale. Une situation qui souligne un peu plus, une désacralisation de l’investissement public, puisque près de 60% de ce montant dédié aux investissements sont à mettre au crédit des financements extérieurs. Ce qui à terme représente une augmentation du stock de la dette.