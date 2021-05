Gabon: près de 300 jeunes formés à la production maraîchère grâce au soutien de la FAO

Conscient du faible intérêt suscité par le secteur agricole en termes d’emplois chez les jeunes, le gouvernement, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), multiplient les pistes de solutions. Dernière en date, en marge du programme « Gabon famille verte », le développement de formations théoriques et pratiques en production végétale à l’endroit de près de 300 jeunes.

Parent pauvre de l’économie gabonaise au regard notamment de son immense potentiel et ses nombreux atouts naturels, le secteur agricole attire de moins en moins les populations. Pis, chez les jeunes, ce secteur semble ne leur offrir aucune perspective. C’est donc conscient de cet état de fait que le ministère de l’Agriculture, la FAO et le PNUD, ont initié récemment des formations destinées à ces derniers dans le domaine de la production végétale.

En effet, dispensées par deux ONG locales avec lesquelles la FAO a signé une convention d’accord pour l’accompagnement de ces près de 300 jeunes, ces formations répartis sur trois sites notamment : Bolokoboue, Santa-Clara et Donguila, s’inscrivent pleinement dans la continuité du projet conjoint FAO-PNUD d’appui à l’initiative “ Gabon famille verte ”. Une initiative qui devrait d’ici quelques années, créer des vocations auprès des plus jeunes.

Destinées à « encourager les jeunes à investir le secteur de l’agriculture » grâce notamment à la mise à disposition par la FAO et le PNUD, de semences à cycle court et à haut rendement adaptées aux conditions climato édaphiques, ces formations devraient à terme, favoriser le développement du maraîchage périurbain. Une initiative qui devrait permettre d’assurer l’approvisionnement en légumes frais, des grands centres urbains dont Libreville.