Gabon: près de 25 000 personnes analphabètes en 2022

Le Gabon à l’instar d’autres pays a commémoré le 08 septembre 2022 dernier, la journée mondiale de l’alphabétisation. Placée cette année sous le thème « Transformer les espaces d’apprentissage d’alphabétisation », cette journée à été l’occasion pour le ministre de l’Education nationale de sensibiliser la population sur le phénomène de l’analphabétisme qui touche 25 500 compatriotes à travers le pays.

La problématique de l’analphabétisme constitue un véritable problème au Gabon. En effet, malgré les progrès réalisés, des millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas acquis les compétences de base en lecture et en écriture et sont confrontées à une vulnérabilité accrue, principalement les femmes.

Considéré comme une question de dignité et de droits de l’Homme selon l’Unesco, au Gabon, les textes institutionnels en matière d’éducation, à l’égard des citoyens, disposent que l’Etat garantit l’accès des enfants et des adultes à l’instruction, à la formation et à la culture. Cependant, malgré cette mention légale, on relève un taux d’analphabétisme de l’ordre de 22%. Des chiffres qui interpellent plus d’un.

Afin que personne ne soit laissé pour compte et dans le but de reconsidérer le rôle de l’alphabétisation, le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, dans son allocution circonstancielle a annoncé la mise en place de différents espaces éducatifs dont « les centres d’alphabétisation, de lecture et culturel ainsi que l’adoption des politiques et stratégies afin de capitaliser les espaces d’apprentissage en tenant compte de la couverture numérique et la densité des populations ».

Au Gabon, bien que l’analphabétisme soit minime il demeure répandu dans les zones rurales et constitue véritablement un handicap, car il renforce la pauvreté chez certains. Proclamée depuis 1967 par l’Unesco, la Journée internationale de l’alphabétisation est l’occasion d’évaluer les progrès accomplis et d’encourager la célébration de l’alphabétisation, un droit humain essentiel qui joue un rôle fondamental dans nos sociétés.