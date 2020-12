Gabon: près de 2000 sacs poubelle collectés lors du «Pointe Denis, plages propres» du RGEDD

C’est le jeudi 18 juin dernier que la compétition à but écologique « Pointe Denis, plages propres » a été organisée à 15 minutes de Libreville. Regroupant des acteurs de la vie publique assemblés en 20 équipes de 10 bénévoles chacune, ce défi grandeur nature a permis aux 240 participants de se divertir en sauvant la planète en récoltant 1851 sacs poubelle de 130 litres soit un total de 240 630 litres de déchets plastiques et autres produits en verre.

Creol, Franck Ba’Ponga, Haff le Boss, Hearly Nguema, DaFreshman, tous ont répondu présent à l’appel au sauvetage de la planète lancé par l’organisation non gouvernementale Réseau Gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD) axé dans le développement durable et la conservation de la nature. En effet, accompagnés d’autres bénévoles, les chefs d’équipes constituées de 10 membres chacune n’ont ménagé aucun effort pour retrousser les manches dans le cadre de l’opération « Pointe Denis, plages propres ».

Déroulée en 2 heures de compétition acharnée, cette édition de concours environnemental a permis aux participants de cerner l’intérêt de respecter l’écosystème naturel pour le bien de la planète. Face à l’enjeu né, le principal artisan de cette noble cause a voulu récompenser les meilleures équipes. « Ayant eu un nombre important de partenaires, nous avons reçu plusieurs lots. Donc nous avons décidé de lancer une tombola qui a fait participer tous ceux qui se sont inscrits pour participer à l’opération », a conclu Haff le Boss.

Capitaine d’une équipe, l’animateur vedette Hearly Nguema s’est réjoui de l’initiative de son confrère. « La planète fonctionne avec des équilibres. Et cela passe par l’assainissement de la faune et de la flore mais aussi des eaux qui jouent un rôle prépondérant dans nos vies de tous les jours », a-t-il indiqué le sourire aux lèvres. Pour information, cette compétition de nettoyage consiste à réunir les bénévoles par groupes de 10 personnes. Les prix sont donnés à ceux collectant le plus d’ordures.

L’opération qui est une première mondiale, s’est achevée par une sensibilisation des populations vivant dans cette presqu’île du Gabon où se développe une activité touristique dense. Le but étant de les exhorter à garder nos plages propres et cela peut se voir sur plusieurs plans touristique, écologique et social. Le rendez-vous est dès lors pris pour l’année prochaine, à compter du mois de janvier avec le lancement des programmes de l’ONG pour l’année 2021.