Gabon: près de 2 300 personnes soignées gratuitement dans le département de Mandji Ndolou

Du 09 au 11 avril, les départements de Ndolou et de Tsamba-Magotsi dans la province de la Ngounié ont accueilli une mission médico-sociale initiée par l’entreprise pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), en collaboration avec le gouvernement et le Samu social gabonais. Une opération qui a permis d’administrer gratuitement des soins à 2 224 personnes dans différents villages dans cette partie du pays.

Cette action qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise pétrolière, de soutenir les efforts du gouvernement en matière d’accès aux soins de santé fait suite à une mission similaire dans les départements d’Etimboué dans la province de l’Ogooué-Maritime. Une action qui a d’ailleurs reçu l’appui du préfet de cette localité Raymond Bimbounza qui a invité les populations à adhérer massivement à cet énième geste à forte tonalité sociale.

Ainsi, c’est au total 2 244 personnes des villages Mandji (1027), Yeno ((302), Moukouna (262) à Mandji Ndolou, et de Yombi, Moukabou et Guidouma (653), dans le département de Tsamba Magotsi qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits, grâce à cette caravane médicale initiée par la société pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon.

Pour le succès de cette Caravane médicale qui s’est tenue grâce à l’appui technique du Samu social gabonais, ce sont 32 médecins qui ont été mobilisés pendant 4 jours aux fins d’administrer des soins, sans bourse déliée, dans les spécialités aussi variées que sont l’ophtalmologie, la kinésithérapie, la gynécologie, la chirurgie, la pédiatrie ou encore la médecine générale. Pour le directeur général adjoint de POGG, Nestor Awaurhet, s’exprimant au nom du directeur général, Baptiste Breton, occasion de réaffirmer l’engagement de l’entreprise à oeuvrer, aux côtés des pouvoirs publics, pour le bien-être des populations, principalement dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Dans le même ordre d’idées, ce dernier a procédé à la remise d’un important lot de masques et de gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, à la mairie de Mandji et au conseil départemental de Ndolou. Du matériel réceptionné par les premiers responsables de ces institutions Benoît Jacquard Mougoula et Aimé Christian Matsoupa qui n’ont pas manqué de remercier le bienfaiteur pour cet élan de solidarité.