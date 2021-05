Gabon: près de 190 milliards en moyenne générés par l’activité des auxiliaires de transport sur la période 2017-2019

En marge d’une très lucrative activité portuaire dont les seuls quais gérés par Olam GSEZ ont généré près de 58 milliards de FCFA à fin septembre 2020, la branche des auxiliaires de transport qui regroupe l’ensemble des entreprises dont l’activité est focalisée sur les différentes prestations de transport, poursuit son ascension. Il faut dire qu’avec 227 milliards de FCFA générés en clôture de l’exercice 2019, cette activité a connu une véritable embellie.

Chiffre d’affaires en hausse de 20,9% à 227 milliards de FCFA en 2019 contre 137,2 milliards de FCFA deux ans plus tôt. Masse salariale en hausse de près de 15% à 30,4 milliards de FCFA pour 2217 agents. Hausse constante des investissements qui sont passés de 257,4 milliards de FCFA en 2017, à 332,7 milliards de FCFA en 2019. A bien des égards, l’activité des auxiliaires de transport affiche des performances solides depuis quelques années.

En effet, portée par ces entreprises dont l’activité est focalisée sur les différentes prestations de transport, à l’image de l’Office des Ports et Rades du Gabon (Oprag), de Gabon Port Management (GPM), de l’Aéroport de Libreville (ADL) ou encore de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA), cette activité affiche depuis quelques années une bonne tenue grâce notamment à la manutention, au transit maritime et à la logistique aérienne.

Bien aidée par les agences de voyage et les sociétés de transit, d’acconage, de consignation, cette activité a donc su consolider ses performances en 2019 dans le sillage d’une très lucrative activité portuaire, affichant même un chiffre d’affaires de près de 45% supérieur à celui de 2015 (158,5 milliards de FCFA). Toute chose témoignant d’un véritable dynamisme.