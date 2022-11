Gabon: près de 18 000 coureurs présents lors de la 8ème édition du Marathon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce dimanche 20 novembre, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a donné le top départ du 10 km, du semi-marathon et du marathon de cette 8ème édition. Une compétition qui a réuni 17 805 coureurs amateurs et professionnels sur de nouveaux parcours certifiés par les instances internationales.

Après deux années de suspension pour cause de pandémie de covid19, le Marathon du Gabon a fait son grand retour pour le plus grand bonheur des coureurs amateurs et professionnels et dont le lancement a été rehaussée par la présence du président de la République et de plusieurs membres du gouvernement. Ainsi, ont pu concourir pour le 10 km, le semi-marathon et le marathon qui s’étendent sur 42,195 km .

A l’issue du Marathon, la tête de course a été remportée par Yator Daniel de nationalité Kenyane avec un record de 2 heures 18 minutes et 37 secondes. Du côté des femmes, la première marche a été occupée par Cynthia Kogsei, de nationalité Kenyane avec un timing de 2heures 48 minutes et 49 secondes.

Au terme de cette compétition, le Président de la République a procédé à la remise des trophées aux trois meilleurs des catégories hommes et femmes confondues. Pour rappel, celle-ci a été précédée le 19 novembre dernier par les courses juniors 1,5 km et 3 km, et la Gabonaise de 5 km, réservée exclusivement aux femmes et dédiée à la lutte contre les cancers féminins avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).