Gabon: près de 1000 milliards investis par la BAD dans 21 projets entre 2016 et 2022

C’est ce que révèle le récent rapport d’achèvement du Document de stratégie pays 2016-2022 de la Banque africaine de développement (BAD). En effet, ce sont 21 projets qui ont été financés par l’institution financière pour un montant global de 1,46 milliard d’euros soit 958 milliards de FCFA.

Acte majeur contribuant au développement et au progrès social des États africains, la Banque africaine de développement a été au cœur de la mise en œuvre de plusieurs projets au Gabon. Ainsi, au 31 mai 2022, le portefeuille actif de la BAD au Gabon compte dix projets d’une valeur totale de 440 milliards de FCFA dans des secteurs tels que la gouvernance, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, le social et les transports.

Au nombre des projets financés par l’institution, on peut citer le Projet d’appui au secteur des infrastructures au Gabon (Pasig) qui comporte trois principaux chantiers notamment la construction et le bitumage de la section routière Ndendé-Doussala (49 km), la construction du pont frontalier entre le Gabon et le Congo, sur la rivière Ngongo, et la construction et le bitumage de quelque 21 kilomètres de voiries à Libreville.

Si dans son communiqué, la BAD souligne le faible niveau de réalisation desdits projets, elle assure que « la mise en œuvre du document de stratégie pays pour la période 2016-2022, a favorisé une légère amélioration dans l’utilisation des essences forestières secondaires et de l’environnement des affaires ». A noter que les appuis budgétaires de la Banque ont contribué « de façon significative à la stabilité budgétaire du pays et le programme d’urgence en réponse à la crise du Covid-19 a permis de renforcer le système sanitaire et a atténué l’impact socioéconomique de la pandémie ».