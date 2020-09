Gabon: près de 100 000 emplois perdus en 6 mois

Avec un taux de chômage estimé à 20%, la problématique de l’emploi demeure une véritable épine sous le pied du gouvernement qui malgré des promesses peine à résoudre cette équation. La preuve avec les récents chiffres livrés par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) qui indiquent que 104 000 emplois auraient été perdus ces 6 derniers mois.

Selon l’organisme onusien, cette situation catastrophique s’est accentuée avec la survenance de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans son rapport le PNUD indique que les pertes d’emplois liés à l’arrêt d’activités et à la réduction du temps de travail se chiffrent à 104 000 au niveau national soit 46,1% de femmes et 53,8% des hommes.

Selon les données du Club tourisme de Libreville, qui assure qu’on dénombre à ce jour plus de 20 000 emplois perdus au niveau du Grand Libreville et 180 établissements fermés depuis plus de 6 mois. « L’impact a été plus important en milieu urbain (Libreville et Port Gentil) et sur le commerce (30,4%), l’éducation (17,1%), les services personnels (10,5%) », indique le rapport du PNUD.

Par ailleurs, le rapport, relève que 77,4% des ménages exploitant des entreprises familiales non agricoles ont enregistré une baisse de revenus. Concernant l’emploi salarié, 64,6% des ménages déclarent avoir enregistré une baisse de revenus (61,6% à Libreville, 77,3% à Port Gentil et 74,2% à Franceville).