Gabon: Pr. Marielle Karine Boyou Akotet élu à la tête de la Commission médicale d’établissement du CHUO

Ce vendredi 02 octobre s’est tenue l’élection dans les Centres hospitaliers universitaires des bureaux de la Commission médicale d’établissement (CME). Un scrutin qui rentre dans le cadre de l’amélioration de la bonne gouvernance dans les structures sanitaires et qui a abouti à l’élection du Pr. Marielle Karine Boyou Akotet à la tête du bureau de la CME du CHU d’Owendo.

La mise en place de la Commission médicale d’établissement s’inscrit dans la droite ligne des réformes entreprises par le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong pour améliorer la gouvernance des structures sanitaires du pays. Elle constitue donc l’instance représentative de la communauté médicale et odontologique dans les CHU.

Selon la directrice générale des Établissements et Prestations de Santé Alice Bertille Bikissa Nembe cet organe a pour mission d’accompagner la direction générale du CHUO « dans la gestion au quotidien de la structure notamment dans les conseils médicaux et lors de l’élaboration des projets médicaux d’établissement. Elle participe de ce fait à l’amélioration de la gestion de l’hôpital et de l’offre de santé ».

Au terme du vote qui s’est déroulé dans le calme et dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, c’est le Pr. Marielle Karine Boyou Akotet qui a été élue à la tête de la Commission médicale d’établissement du CHU d’Owendo. Dr. Ghislain Mbandinga Nzamba et Ida Mbou ont quant à eux, été élus respectivement vice-président et de rapporteur. Il faut souligner que le nouveau président de la Commission médicale d’établissement est professeur de Biologie médicale, parasitologie, mycologie médecine. Elle est vice-Recteur chargée de la coopération, des relations avec les services de la communauté et de l’insertion.

A noter que la même élection se poursuivra lundi 05 octobre au Centre hospitalier de Libreville et mardi 06 octobre au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Fondation mère-enfant Jeanne-Ebori.