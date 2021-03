Gabon: «poursuivre le chantier des réformes», le défi de Patrick Ossi Okori à la CNSS

Nommé à l’issue du conseil des ministres du 23 mars dernier, soit un peu moins d’un mois après le décès du Dr. Charles Mendoume, Patrick Ossi Okori a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 30 mars 2021. Au terme d’une cérémonie marquée notamment par la présence du président du conseil d’administration Jean Maurice Ayine, le nouveau DG de la CNSS, a insisté sur sa volonté de « poursuivre le chantier des réformes pour garantir une prise en charge efficiente des assurés ».

Précédemment directeur Régional de l’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué (DROLHA) au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Patrick Ossi Okori a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 30 mars par le président du conseil d’administration Jean Maurice Ayine. Au cours d’une cérémonie marquée par la présence à la fois du directoire, des administrateurs et du SG du ministère des affaires sociales, le nouveau responsable de la CNSS, a fait part de son ambition.

En effet, conscient de la tâche qui lui incombe désormais « à la tête de cette noble institution », Patrick Ossi Okori entend « poursuivre le chantier des réformes pour garantir une prise en charge efficace et efficiente des assurés ». Rappelant notamment que « depuis un peu plus de 20 ans le portrait n’est pas très reluisant la faute à des facteurs endogènes », le nouveau DG s’est donc donné pour mission de « piloter les réformes et les projets nécessaires au redressement de cette entreprise ».

Quatrième responsable de la CNSS en deux ans après le Dr. Nicole Assélé, Romaric Ghislain Youmou Mbodot et le Dr. Charles Mendoume, Patrick Ossi Okori qui totalise près d’une quinzaine d’années d’expériences au sein de cette entité, devrait prioritairement s’atteler à régler les nombreuses difficultés liées au recouvrement, mais également et très vite, plancher sur un plan de réajustement stratégique.



Une ambition à la hauteur de ce « travailleur acharné », qui n’a pas manqué de rappeler à ses collaborateurs qu’en dépit de sa nomination, « il reste le même homme mais avec un gros fardeau à porter et à mener à bon port ». A noter qu’en tout début de cérémonie, le nouveau patron de la CNSS n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, à travers une minute de silence.