Gabon: poursuite de la gratuité du transport public urbain

Sur instruction du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, le ministre des Transports Brice Constant Paillat a annoncé qu’en dépit de la levée du couvre-feu et de l’ensemble des mesures de restriction, la gratuité du transport public urbain de personnes se poursuit. Ainsi, TransUrb et Sogatra continueront à assurer ce service dans les lignes en fonctionnement.

Mise en place le 12 avril 2020, la gratuité du transport public urbain de personnes faisait office de questionnement dans l’opinion publique qui s’interrogeait sur le sort qui lui serait réservé. Contrairement à ce qui se répandait, « le Ngori » continuera de circuler et d’embarquer ceux et celles qui l’empruntent. L’annonce a été faite par le ministre de tutelle Brice Constant Paillat sur le plateau du journal télévisé de 23 heures sur Gabon Télévisions.

« Aujourd’hui, en dépit des lourdes charges financières générées par ladite gratuité et de la levée de toutes les mesures de restriction liées à l’urgence sanitaire, le Président de la République a décidé de la poursuite de la gratuité du transport public urbain de personnes », a indiqué le ministre des Transports. À cet effet, le Chef de l’État a instruit le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la non-interruption dudit service.

Une nouvelle qui devrait être accueillie avec faste par les populations qui craignaient une rupture brusque de cette mesure salvatrice. Dans la même veine, certains espéraient une poursuite des accompagnements spécifiques pour les Gabonais économiquement faibles qui, en dépit du retour à la vie normale, peineront à trouver de l’emploi de suite. Et ce, du fait que les entreprises devront tout d’abord se refaire une santé financière conséquente.