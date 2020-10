Gabon: Pono Opapé accuse Séraphin Ndaot d’avoir «transformé le PDS en fonds de commerce familial»

Exclu du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) au terme de la session disciplinaire du Conseil exécutif qui s’est tenue le 10 octobre 2020, Joel Pono Opape est revenu sur cette sanction, à l’occasion d’une déclaration ce 21 octobre 2020. Occasion pour l’ancien vice-président de cette formation politique de tancer son président Séraphin Ndaot qu’il a accusé d’avoir été à la manoeuvre lors de cette session disciplinaire.

Si depuis son éviction du Parti pour le développement et la solidarité, l’ancien vice-président s’était montré discret, ce 21 octobre 2020, il est sorti de son silence. A cet effet, il n’a pas manqué de condamner cette décision qu’il a jugée « inique » et qui aurait été motivée par la volonté du président de cette formation politique de le museler.

L’ancien ministre de la Réforme de l’Etat a relevé que Séraphin Ndaot était à la manoeuvre parce qu’il s’opposait « à la transformation du PDS en fonds de commerce familial ». « Au Gabon, quand on ne veut plus s’occuper de ses parents, on les accuse de sorciers. La vraie raison est d’avoir demandé à mes amis de se ressaisir car notre discours n’était plus cohérent étant descendu plus bas, ce que nous reprochons au PDG », a expliqué Joel Pono Opape.

Par ailleurs, l’ancien directeur de campagne de Pierre Mamboundou en 2009 et d’Ali Bongo en 2016 pour le compte de la province de l’Ogooué-Maritime n’a pas manqué d’aborder la question de son avenir politique. « Je n’ai aucune inquiétude pour mon avenir politique. Car plus de dix partis politiques et pas des moindres, se sont rapprochés de moi », a-t-il lancé.