Gabon: Polyclinique Matho’o, une structure complémentaire à l’offre de santé publique dans la Ngounié

L’inauguration le mardi 12 janvier 2021 de la polyclinique Matho’o située dans la commune de Mouila dans la province de la Ngounié, constitue indéniablement une véritable aubaine pour les populations de cette partie du pays. Pour cause, la mise en service de cette structure hospitalière privée disposant de nombreuses spécialités et d’équipements médicaux de pointe s’inscrit dans la volonté de son promoteur, l’ancien ministre de la Santé Pr. Léon Nzouba, de participer autant que faire se peut à compléter l’offre de santé publique dans cette sous-région.

Fruit d’un investissement personnel, la mise en place de cette polyclinique répond à l’ambition de son promoteur de doter la région sanitaire des provinces de la Ngounié et de la Nyanga d’un plateau technique qui respecte les normes en matière médicale. En effet, face aux carences observées au sein des hôpitaux régionaux de Mouila et de Tchibanga, la Polyclinique Matho’o se veut être un outil complémentaire à la politique de santé publique initiée par le gouvernement.

Si la structure n’est que l’extension de la pharmacie qui existait déjà au préalable, elle s’organise autour de sept grands services notamment Médecine générale, ORL et CCF, cardiologie, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie et d’urologie. La Polyclinique comprend également en son sein un laboratoire d’analyses médicales et un laboratoire de prothèses auditives.

Lors d’un entretien accordé à Gabon Media Time, une source proche du Pr. Léon Nzouba, a relevé que la mise en place de cet établissement hospitalier a pour objectif « de venir en appui des structures existantes ». « La première préoccupation c’était d’avoir un plateau technique gynécologie-obstétrique, chirurgie générale. En analysant tout cela, il était question pour le Pr. Nzouba de spécialiser cette polyclinique pour pouvoir faire des diagnostiques adéquats », a-t-elle confié.

Composée d’une équipe médicale dynamique, qualifiée et dévouée au service des patients, la polyclinique ambitionne d’être un établissement au cœur de la politique d’accès aux soins des couches les plus vulnérables de la population. L’ensemble de ses services sont ouverts 24h/24 avec l’avantage pour les patients d’obtenir un service de soins prodigués par des spécialistes, chose irréalisable jusqu’à récemment.