Gabon: pointé du doigt après le nul des Panthères, Bouanga se défend

Présent en conférence de presse aux côtés du sélectionneur national Patrice Neveu, l’attaquant des Panthères du Gabon a été particulièrement submergé par les reproches de la presse sur sa prestation ternes face aux Mourabitounes de Mauritanie. En réaction, Denis Bouanga a tenu à déclarer « je joue et je vis pour le collectif » et non pour mon compte.

Sous le feu des projecteurs après le match nul concédé face aux Mourabitounes de Mauritanie, Denis Bouanga s’est montré réactif devant la presse locale pour mettre les choses au clair. « Je joue et je vis pour le collectif. Je vis pour l’esprit du groupe. Pour ceux qui pensent que je suis passé à côté du match, c’est leur problème », a-t-il martelé. Une réponse qui ne semble pas avoir comblé les attentes des journalistes.

Questionné sur ce résultat stérile, l’attaquant des verts de Saint-Étienne a rappelé la détermination du groupe dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.« Je sais que plusieurs personnes aimeraient voir la victoire, ce match nul est un bon point pris […] j’ai répondu présent parce que, c’est ma nation, mon pays et ma famille était présente. Donc j’étais obligé de donner le meilleur de moi-même », a-t-il souligné.



En dépit de la vague de questions concentrées sur sa personne qui ont contraint Patrice Neveu à prendre la défense de son joueur, Denis Bouanga s’est montré conciliant. « Il y a de fois ça ne passe pas, il y a de fois qu’il faut être très dur, il y a de fois tu n’as pas la possibilité de faire marquer, mais créer du jeu. Comme je vous l’ai dit, je joue pour le collectif et non penser à moi », a-t-il conclu. Une mise au clair qui a eu le mérite de réfréner les ardeurs de plus d’un.