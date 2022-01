Gabon: plusieurs sites de trafic de carburant démantelés dans le Moyen-Ogooué

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le trafic de carburant semble encore avoir de beaux jours devant lui dans la province du Moyen-Ogooué Dernier fait en date, dans les villages Plus tard, Mevang et Nkok-Doume où les autorités administratives ont récemment procédé à la fermeture de sites de revente illicite de carburant.

Malgré les appels du gouvernement sur la lutte contre le trafic de carburant, le phénomène ne semble pas s’estomper. En effet, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, une opération conjointe de l’ONG Juristes Sans Frontières appuyée par la Brigade de Gendarmerie de Setrag Ndjolé a permis de démanteler un vaste réseau de vendeurs.

Dans les villages Plus tard, Mevang et Nkok-Doume ont été signalés des stations illicites. Une intervention des pandores qui a permis la fermeture de ces lieux, bien que les trafiquants prévenus ont pu fermer nuitamment leurs sites et vider les lieux avant l’arrivée des membres de l’ONG et la Gendarmerie. Une situation qui pourrait faire croire à une complicité au sein même des agents administratifs de la localité.

La vente illicite de carburant avait déjà été décriée par les migovéen. On se souvient de l’accident mortel de Kango ayant consumé tous les passagers du bus qui assurait le transport Libreville-Makokou. La cause, selon certains, était liée au transport des bidons d’essence à l’arrière du véhicule. D’ailleurs une enquête avait été ouverte et les résultats n’ont toujours pas été rendus publics. Gageons que cette découverte donne suite à de meilleurs résultats et mette fin à ce vaste trafic qui semble impliqué de nombreuses personnes.