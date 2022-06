Gabon: plusieurs partis d’opposition signent le mémorandum pour l’amélioration du processus électoral

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la présentation en avril dernier des propositions pour l’amélioration du processus électoral porté par l’Union nationale (UN), Les Démocrates (LD), le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), le Rassemblement pour le Gabon (RPG) et le Rassemblement des patriotes Républicains (RPR), l’heure semble désormais au rassemblement d’une plus large coalition. C’est du moins le sentiment qui ressort après la signature récente du mémorandum inhérent à ces propositions portées par l’opposition.

Élaboré par une commission ad hoc, ce mémorandum devrait permettre d’améliorer le cadre juridique et institutionnel des élections au Gabon. Une démarche qui procède de la volonté des partis de l’opposition de permettre une amélioration du processus électoral mais aussi de limiter les fraudes et les contestations lors des élections.

Ainsi, outre l’Union nationale, Les Démocrates, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, le Rassemblement pour le Gabon et le Rassemblement des patriotes Républicains, d’autres formations ont décidé de soutenir cette démarche en signant le mémorandum y relatif. Il s’agit notamment du Front démocratique et culturel (FDC) et de l’Union pour la nouvelle République (UPNR) de Louis Gaston Mayila.



Après la signature de ce document, la prochaine étape est que celui-ci sera soumis non seulement à la Cour constitutionnelle et au ministère de l’Intérieur. Au nombre des propositions il y a par exemple le transfert de toutes les compétences en matière électorale au CGE, l’implication de tous les partis à toutes les phases du processus, l’adoption du bulletin de vote unique au format A3, la transmission de la liste électorale à tous les partis politiques et sa publication sur le site web du CGE, la révision de la loi sur les réunions publiques ou encore l’élaboration d’un processus clair de confrontation des procès verbaux.