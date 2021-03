Gabon: plusieurs localités du pays secouées par un nouveau séisme

Trois jours après avoir été secoué par un séisme de magnitude 4,9 qui s’est produit à 47 km au sud de Lambaréné, le Gabon vient une fois de plus de connaître le même phénomène. Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ) cité par le site volcanodiscovery, le séisme a frappé ce mercredi 10 mars 2021 à 00h07 plusieurs villes du centre et du sud du pays.

Ce nouveau séisme intervient quelque temps seulement après l’annonce d’une mission d’expert de la Direction générale de l’environnement et de la protection de la Nature (DGEPN) qui doit « évaluer les différents impacts provoqués par le séisme ». Un rapport du Centre sismologique européen-méditerranéen (EMSC) qui a répertorié le séisme à une magnitude de 5,4.

Comme lors du précédent incident, l’épicentre se situe à 40 km de Lambaréné et les villes Fougamou et Ndjolé ont ressenti comme de légers tremblements. « Sur la base des données sismiques préliminaires, le séisme a probablement été ressenti par de nombreuses personnes dans la zone de l’épicentre. Il ne devrait pas avoir causé de dommages importants, autres que des objets tombant d’étagères, des fenêtres cassées, etc », indique le site volcanodiscovery.



Des informations corroborées par plusieurs témoignages recueillis par Gabon Media Time. « Nous avons été réveillés par des secousses pendant près de 5 minutes », nous a confié un habitant de Fougamou dans le département de Tsamba-Magotsi. A noter que selon plusieurs autres témoignages le phénomène aurait été également observé dans d’autres villes du pays notamment à Mandji, Gamba et même dans plusieurs quartiers de Libreville.