Gabon: plus que 2 provinces touchées par le Covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec seulement 8 cas positifs à la covid-19 comptabilisés dans le pays du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022 par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus), le Gabon ne compte plus que deux provinces encore infestées par le virus.

Selon le nouveau point épidémiologique du Copli-Coronavirus, le Gabon a enregistré 08 nouveaux cas positifs sur 1 462 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.5%. On compte 0 personne hospitalisée dont 0 en réanimation, 0 nouveau décès, et 5 nouvelles guérisons.

Selon la répartition de ces nouvelles contaminations, 5 nouveaux cas positifs sur 1 155 prélèvements ont été officiellement enregistrés à Libreville dans l’Estuaire. Port-Gentil, dans l’Ogooué-Maritime, a fait 3 nouvelles contaminations positives sur 206 prélèvements. Ces 8 cas ont été comptabilisés sur une période de 5 jours allant du mercredi 16 au dimanche 20 mars inclus et porte ainsi à 23 le nombre de cas actifs sur l’étendue du territoire national, et plus précisément dans les deux provinces susmentionnées.

En effet, avec respectivement 14 et 9 cas actifs, l’Estuaire et l’Ogooué-Maritime sont les seules provinces qui ne se sont pas encore complètement débarrassées de la Covid-19 au Gabon. Bien que la situation épidémiologique soit stable et sous contrôle, prudence est de mise.