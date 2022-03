Gabon: plus d’un million de personnes soignées par le Samu social depuis 2017 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Près de cinq ans depuis le lancement de ses activités le 3 juillet 2017, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais a pris en charge et soigné gratuitement plus d’1 million de Gabonais à travers le pays. Une mission que son coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yaba, dit avoir rempli avec « le cœur » pour le plus grand bien des populations gabonaise.

C’est grâce au concours permanent de ses agents qui se relaient nuit et jour pour sauver des vies que le SAMU social gabonais parvient à redonner le sourire aux populations. Les équipes engagées dans la prise en charge des populations gabonaises, notamment celles résidant dans les zones les plus reculées ont pu soigner plus d’un million de personnes au 16 février 2022.

Une mission que le Dr. Wenceslas Yaba dit avoir rempli avec le cœur et qui n’aurait pas été atteint sans l’implication de toutes les couches de la population. « Sachez que c’est grâce à vous, grâce à votre adhésion à cette outil humanitaire qui lie l’effort des partenaires internationaux et des efforts de l’Etat gabonais, mais aussi des efforts judicieux de notre pays », s’est-il réjoui.

Il faut dire que chaque jour, les équipes du Samu social gabonais répondent présent pour aider les populations. Elles les logent, les accompagnent médicalement, socialement et psychologiquement à travers ses 7 axes d’intervention stratégiques. En 2020, après l’irruption du Covid-19 dans le pays, le SAMU social gabonais avait particulièrement été choisi par l’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale pour la prise en charge des patients hors covid-19.