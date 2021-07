Gabon: plus de mission à l’intérieur du pays pour les agents des Eaux et Forêts non vaccinés

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note d’information adressée à l’ensemble des agents que le secrétaire général du ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres Michel Ngueba Koumba a annoncé l’interdiction de mission à l’intérieur du pays pour les agents non détenteur du carnet de vaccination contre le covid-19. Une décision qui n’a pas manqué de susciter un tollé chez les membres du Syndicat National des Professionnels des Eaux et Forêts (Synapef).

Les tensions perceptibles ces 6 derniers mois au sein du ministère des Eaux et Forêts sont loin d’avoir trouvé leur épilogue. Et pour cause, la note d’information prise par le secrétaire général de ce département ministériel pourrait une fois de plus susciter une véritable levée des boucliers auprès des agents car celle-ci s’apparente selon le Synapef une façon de rendre obligatoire la vaccination contre le covid-19.

« Il est porté à la connaissance de l’ensemble des agents du Ministère, qu’à compter de la date de signature de la présente et, conformément aux hautes instructions de monsieur le ministre, toute mission de travail, à l’intérieur du pays, est désormais conditionnée à la présentation du carnet de vaccination à la covid-19 », indique Michel Ngueba Koumba.



Une décision pour le moins curieuse alors que le 22 février dernier le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que cette campagne de vaccination ne sera imposée à aucun Gabonais sur tout le territoire national. « Les personnes qui souhaiteront se faire vacciner le feront de manière volontaire. Nous n’obligerons personne à être vacciné », avait-il indiqué.