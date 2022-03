Gabon: plus de limitation du nombre de passagers à bord de taxis

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur de sa première conférence de presse organisée ce mardi 15 mars dernier que le porte-parole du gouvernement a annoncé la levée de la mesure portant limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun. Alain Claude Bilié-By-Nzé a précisé que cette mesure s’étend aux transports non régularisés dits « clando».

Près d’une semaine après l’annonce de la levée du couvre-feu et de l’ensemble des mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus sur le territoire national, son porte-parole a révélé que la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun est désormais levée.

« La mesure portant limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transports urbains et sur-urbains qui était à 9 passagers dans les véhicules de 18 places, à 3 passagers maximum, dans les véhicules taxis et clandos et à 16 passagers assis et 7 passagers debout pour les bus de 30 places est levée », a indiqué Alain Claude Bilié-by-Nze.



Une annonce qui était très attendue par les acteurs dudit secteur qui se sont récemment dits « assujettis » à la décision des autorités. Nul doute que le retour au prix normal du transport devrait satisfaire les populations qui ne supportaient plus de subir cette hausse due à la crise sanitaire et à la pile de mesures gouvernementales.