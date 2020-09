Gabon: plus de 673 milliards de FCFA décaissés à la fin du deuxième trimestre

C’est ce qui ressort du rapport d’exécution budgétaire élaboré par la direction générale du budget et des finances publiques. Malgré un contexte délicat marqué par une contraction des recettes budgétaires du fait de la pandémie de Covid-19, les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur d’un peu plus de 676 milliards de FCFA à fin juin.

En effet, portées par des charges financières de la dette exécutées à 135,7 milliards de FCFA sur une prévision de 240,8 milliards soit un taux d’exécution de 56%, et des dépenses de personnel évaluées à un peu plus de 335 milliards de FCfA soit 51% du montant total prévu, les dépenses budgétaires à fin juin ont été réalisées à un peu plus de 35%, soit 673,8 milliards de FCFA sur un total prévu de 1 926,9 milliards.

En baisse de 3 milliards de FCFA par rapport à la même période en 2019, celles-ci font également la part belle à l’achat de biens et services qui représentent le troisième poste de dépense le plus onéreux pour l’économie gabonaise. Établies à près de 100 milliards de FCFA, ces dépenses de biens et services restent néanmoins considérables au regard du contexte, qui nécessite depuis quelques années des réductions budgétaires.

Avec près de 104 milliards de FCFA décaissés à leur profit, les dépenses de transfert, d’investissements et autres, ne représentent qu’un peu plus de 15% du montant total des transactions budgétaires effectuées à fin juin, quand les dépenses de personnel représentent sur la même période près de 50% du montant total des décaissements dont 8,9 milliards de FCFA en primes pour les fonctionnaires.