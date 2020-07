Gabon: plus de 664 millions de FCFA de bénéfices en 2019 pour l’Oprag

Réuni ce vendredi 26 juin par visioconférence, le conseil d’administration de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) a approuvé et arrêté les comptes de l’exercice 2019. Ainsi, sous la présidence de Jean-Pierre Lasseny Duboze nommé PCA en février dernier, les administrateurs de l’autorité portuaire ont notamment validé un résultat net en hausse de 74% à un peu plus de 664 millions de FCFA.

Dans un contexte 2019 positif marqué par une hausse de 2% du trafic de marchandises, l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) a réalisé un bénéfice record comparativement à l’exercice précédent. C’est ce qui ressort du conseil d’administration tenu ce vendredi 26 juin au siège de l’autorité portuaire.

En effet, réuni par visioconférence sous la présidence de Jean-Pierre Lasseny Duboze nommé PCA en février dernier, les administrateurs ont pu se rendre compte de l’évolution positive des chiffres de l’exercice 2019. Chiffres qui font notamment apparaître un résultat net en hausse de 74% à plus de 664 millions de FCFA.

Pour ce qui est du chiffre d’affaires, il s’est également consolidé puisque les données fournies par l’Oprag font état d’une hausse de plus de 20% à 69 milliards de FCFA en glissement annuel, notamment du fait de la mise en activité du nouveau terminal géré par GSEZ. Si le conseil s’est réjoui de ses chiffres qui offrent des perspectives nouvelles, il a cependant prôné la « mise en œuvre de mesures de gestion, de prudence et de sauvegarde pour renforcer et optimiser les recettes ».